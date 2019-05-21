الاحتلال يفرض غرامة قدرها 50 ميلون شيقل على والدة الشهيد نعالوة

وطن: ابلغت محكمة الاحتلال الاسرائيلي بأنها وافقت على فرض غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل تدفعها والدة الشهيد أشرف نعالوة لأهالي القتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد في المجمع الصناعي الاستيطاني بركان العام المنصرم.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن القاضية العسكرية في محكمة سالم الاحتلالية أبلغت محامية الأسيرة ميراڤ خوري أن أهالي قتلى عملية نعالوة تقدموا بطلب من المحكمة وتم قبوله ينص على دفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة5 سنوات.

وذكر المركز أن جلسة ستُعقد اليوم الثلاثاء بشأن قضية الأسيرة وفاء نعالوة قد تكون حاسمة وفيها قرار بالحكم.