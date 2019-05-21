الدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين لتفادي موجة الحر

رام الله- وطن: أهاب الدفاع المدني بالمواطنين الالتزام بمجموعة من النصائح لتفادي موجة الحر التي تضرب المنطقة حتى نهاية الاسبوع من خلال اتباع التالي:

1- العاملين في مجال البناء تجنب التعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة، والتوجه كل فترة الى اماكن الظل وارتداء القبعة تجنبا لتعرضهم لضربات الشمس ونقص سوائل الجسم بسبب الصيام.

2-السائقين التأني في القيادة وعدم ترك القداحات او علب العطور والبخاخ (مزيل العرق) داخل المركبات خوفا من انفجارها وتسببها بحريق في المركبة.

3-الاهالي عدم ترك الاطفال في المركبة لوحدهم، عند التوجه لقضاء بعض الامور، خوفا من اغلاق المركبة عليهم وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.

4-عدم ترك الاطفال يلهون خارج المنزل تجنبا لتعرضهم للدغات الافاعي او الحشرات السامة.

5-المزارعين الانتباه اثناء قطف المزروعات وقلع الاعشاب خوفا من وجود زواحف سامة مختبئة قد تعرض حياتهم للخطر.

6-تجنب اشعال النيران في الاعشاب الجافة بقصد التخلص منها خوفا من امتدادها ووصولها الى الاشجار والممتلكات.

7-الاتصال المبكر على الرقم 102 في حال حصول اي طارىء.