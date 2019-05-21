مواجهات متفرقة: إلقاء زجاجات حارقة على جيبات الاحتلال في "تقوع" وإصابة مواطن بعيار ناري في "الخضر"

وطن: تعرضت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، لإلقاء زجاجات حارقة قرب بلدة "تقوع" جنوب شرق بيت لحم دون ورود معلومات عن وقوقع إصابات.

كما وأضاف موقع "مفزاك لايف" العبري أن شباناً استهدفوا مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه لبونة" جنوب نابلس بالحجارة.

أما في بلدة "الخضر" غربي بيت لحم، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي وأصابت الطفل محمود صلاح عمرو ١٦عاما.

وأكدت مصادر محلية أن الطفل اصيب في ساقه، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال.

يتبع...