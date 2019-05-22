الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين فجراً
22.05.2019 07:53 AM
رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم، تسعة مواطنين على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وعُرف من المعتقلين، كل من:
١. إيهاب مسعود- رام الله
٢. الناشط رشاد كراجة- صفّا غرب رام الله
٣. بلال عبد الله الحوتري- قلقيلية
٤. ساجي محمد أبو عذبة- قلقيلية
٥. محمود عبد العلامي- بيت أمر شمال الخليل
٦. عبدو موسى أبو دبور- الظاهرية جنوب الخليل
٧. وسام شوابكة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٨. شادي أبو هدروس- مخيم الدهيشة
٩. محمد أبو هدروس- مخيم الدهيشة