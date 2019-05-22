الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين فجراً

رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم، تسعة مواطنين على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وعُرف من المعتقلين، كل من:

١. إيهاب مسعود- رام الله

٢. الناشط رشاد كراجة- صفّا غرب رام الله

٣. بلال عبد الله الحوتري- قلقيلية

٤. ساجي محمد أبو عذبة- قلقيلية

٥. محمود عبد العلامي- بيت أمر شمال الخليل

٦. عبدو موسى أبو دبور- الظاهرية جنوب الخليل

٧. وسام شوابكة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٨. شادي أبو هدروس- مخيم الدهيشة

٩. محمد أبو هدروس- مخيم الدهيشة