مصدر لوطن: اتصالات بين حماس وحكومة اشتية لمواجهة صفقه القرن

وطن- نادين خوري: كشف مصدر فلسطيني لوطن، أن القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، حسام بدران، يجري اتصالات مع رئيس الوزراء محمد اشتية، تتناول تنسيق المواقف والاعتراض على "خطة ترامب"، وإفشالها، إضافة الى امكانية التوصل الى تفاهمات فلسطينية داخلية

وأضاف المصدر المطلع أن الاتصالات تجري في جو إيجابي وتم الاتفاق على استمرارها بغية مواجهة التحديات المشتركة صفا واحدا.

وتأتي هذه الاتصالات في أعقاب لقاء أجراه اشتية في بداية الشهر الحالي مع مسؤولي حماس في تركيا، تم خلاله طرح اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك لمواجهة "صفقة القرن.