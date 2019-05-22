الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع قرار إلى القمتين العربية والإسلامية بمقاطعة القمة الإقتصادية في البحرين

وطن: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد إجتماع فوري لمناقشة قضية ما بات يسمى بالقمة الإقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، والتي ستشارك فيها دولة الإحتلال، إلى جانب دول عربية وإسلامية وشرق أوسطية، في إطار تطبيقات صفقة ترامب ــــــ نتنياهو لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية. وأن يصدر عن «التنفيذية» بيان واضح باسم م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في رفض القمة، ومقاطعتها، ودعوة الدول العربية والإسلامية والصديقة لتحذو حذوها.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية التقدم، باسم م.ت.ف، ودولة فلسطين، إلى القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستنعقدان في العربية السعودية نهاية الشهر الجاري، بمشروع قرار ملزم لأعضاء القمتين بمقاطعة قمة البحرين الإقتصادية، ومقاطعة كل الخطوات الهادفة إلى تطبيق خطة ترامب ــ نتنياهو، بما في ذلك وقف كل أشكال التطبيع مع دولة الإحتلال وعزلها، ونزع الشرعية عن الإحتلال والإستعمار الإستيطاني.

وختمت الجبهة بدعوة القيادة الرسمية إلى خطوة فاعلة في مواجهة صفقة ترامب وخطواتها التطبيقية، بالعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني، بما في ذلك الخروج من أوسلو، وإلتزاماته، وإستحقاقاته، وقيوده، وبروتوكول باريس.