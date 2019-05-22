المشروبات الوطنية تقدم رعاية لفريق ناشئي دلاسال القدس

وطن: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية مع نادي دلاسال القدس الرياضي، تتضمن رعاية فريق كرة السلة للناشئين التابع للنادي، بما يشمل تزويد الفريق بالمستلزمات والأدوات الرياضية والملابس التي تحمل شعار "سبرايت".

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة في مدينة بيتونيا، وذلك بحضور عماد الهندي مدير عام الشركة، وهاكوب بانيان رئيس نادي دلاسال، وجورج خوري نائب رئيس النادي.

وأكد عماد الهندي حرص إدارة الشركة على استمرارية الشراكة مع نادي دلاسال المقدسي، حيث كانت الشركة قد رعت الفريق الأول لكرة السلة على مدى ست سنوات متفرقة خلال السنوات الماضية، وذلك إيمانا منها بأهمية دعم الفرق الرياضية المحلية لاسيما في مدينة القدس، وأضاف: "هذه المرة سترعى الشركة فريق الناشئين التابع للنادي، وهو فريق متميز يضم لاعبين مميزين، ولهم منا كل الدعم والإسناد ولكافة الفرق الناسئة المحلية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع مستوى رياضة كرة السلة بين الفئات العمرية الناشئة والصغيرة".

كما شدد الهندي على أهمية توفير كافة الإمكانيات من أجل دعم الرياضة في مدينة القدس، وذلك من أجل احتضان الشباب من الإناث والذكور وتوجيههم نحو حياة رياضية سليمة، وذلك في ظل ما تشهده المدينة من ظروف خاصة، مردفا أن الشركة تسعى إلى توفير الجزء الاكبر من الدعم لصالح المؤسسات المقدسية المجتمعية منها أو الرياضية، بما فيها دعم تأسيس المدارس الكروية، والتي تسهم في خلق البيئة المناسبة لاستيعاب واحتضان مهارات وإمكانيات الشباب في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية

وأشاد الهندي بالإنجازات والسجل التاريخي الرياضي الهام لفريق دلاسال العاصمة، مؤكدا فخره واعتزازه بإدارة ولاعبي النادي وآملا أن تسهم هذه الرعاية في مواصلة التدريبات المكثفة للفريق ورفع مستوى اللاعبين ليتمكنوا من المشاركة في البطولات المختلفة محلياً وإقليميا وعالميا.

بدوره، تقدم هاكوب بانيان رئيس نادي دلاسال بالشكر والتقديرة لإدارة الشركة على دعمها ورعايتها المستمرين للشباب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، ورفدهم بالإمكانيات الرياضية، مضيفا أن علاقة الشراكة بين الشركة والنادي مستمرة منذ أكثر من 12 سنة من التعاون الإيجابي والمثمر.

وقال بانيان: "هدفنا الأساسي هو خدمة الشباب المقدسي ورفع مستوى الرياضة الفلسطينية، وقد كان لشراكتنا الطويلة مع الشركة الدور الكبير دعم الفرق الرياضية التابعة للنادي". كما أشار بانيان إلى أن فريق دلاسال سيقوم بمعسكرات تدريبية محلية وخارجية خلال الصيف القادم، وذلك بعد انتهائه من المشاركة في دوري الدرجة الممتازة، مضيفا أيضا إلى أن إدارة النادي تسعى إلى ترميم المقر القديم الواقع في البلدة القديمة في مدينة القدس.