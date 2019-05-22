صورة| ليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية

وطن: ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة للفلسطينية ليلى خالد في النشرة الأسبوعية التي وزعتها على عشرات الآلاف من طلابها.

وتضمنت النشرة التي وزعتها الجامعة على الطلاب، صورة لليلي خالد وهي تحمل بندقية وكتب بجانبها شعار "من النهر إلى البحر.. ستكون فلسطين حرة".

ولفتت القناة العبرية السابعة أن اعتذار الجامعة صدر بعد شكاوى تقدم بها طلاب ونشطاء يهود وأمريكيين.

ليلى خالد مقاتلة فلسطينية ضد ضد الاحتلال، وهي من مواليد مدينة حيفا شمال فلسطين العام 1944 وعضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعتبر أول امرأة تقوم بخطف طائرة، في أغسطس 1969 حيث قامت بخطف طائرة شركة العال الإسرائيلية وتحويل مسارها إلى سورية، بهدف إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وبعد فترة قامت خالد بخطف طائرة TWA الأمريكية التي هبطت في لندن وألقي القبض عليها وأفرج عنها بعد ذلك وتعيش الآن في الأردن مع زوجها ولديها، وهي حاليا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.