مصرف الصفا يشارك في الاجتماع 37 لمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية بجدة

وطن: ضمن مساعيه للنهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية الفلسطينية، شارك مصرف الصفا "الإسلامي"، المصرف الفلسطيني الأول الذي يفوز بعضوية مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI ) ومقره في البحرين في الاجتماع السابع والثلاثين للمجلس، الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماعات السنوية، شارك الأعضاء في فعاليات إطلاق تقرير النشاط 2015 – 2018، والإطلاق الرسمي للخطة الاستراتيجية الجديدة 2019 – 2022، وإصدار الاستبيان العالمي الرابع للمصرفيين الإسلاميين، وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد للمجلس.

وخلال الاجتماعات أطلق المجلس جائزته السنوية للعام 2019 تحت عنوان: "الابتكار الاستثماري في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، وذلك بعد نجاح إطلاق الجائزة الأولى في العام 2017 حول: "المسؤولية الاجتماعية والبيئية"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات المالية الإسلامية التي تشارك بفعالية في تمويل وابتكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي هذا الصدد عبر مدير عام مصرف الصفا الإسلامي وعضو مجلس الإدارة في CIBAFI السيد نضال البرغوثي عن فخره بمشاركة مصرف الصفا بالمشاركة في هذه الاجتماعات لما تحمله من أهمية كبيرة في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المصارف الإسلامية في العالم التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين.

واضاف البرغوثي أن هذه المشاركة تمكننا من الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا القطاع الهام، لتقديم خدمات مصرفية متكاملة وفق أنظمة الصيرفة الإسلامية، هذا إلى جانب تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية في فلسطين، بما يعزز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

وعلى هامش الاجتماع عقدت الأمانة العامة الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة، والمجموعة الاستشارية للأعضاء، واجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة تقرير نشاط المجلس العام ، والموارد المالية المستدامة، والأنشطة والمنشورات القادمة، وكيفية تطوير الحقائب التدريبية والشهادات المهنية للفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى الحلقة الاستراتيجية الخاصة لأعضاء المجلس العام ووكلاء التطوير المهني، والتي شهدت نقاشات تفاعلية حول تجارب الوكلاء وممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الأعضاء والمشاركين بجهود الأمانة العامة للمجلس في تنفيذ خطة العمل والتزامهم بها، لتطويرالصيرفة الإسلامية متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في أعمالهم العام المقبل.

يذكر أن مصرف الصفا الإسلامي أول مصرف فلسطيني يعزّز موقع فلسطين على خارطة الصيرفة الإسلامية العالمية بانضمامه بفوزه بعضوية مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الذي يعتبر مظلة رسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.