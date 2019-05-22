مصاب بداء الفيل.. البلبيسي يناشد عبر "وطن" بحقه في العلاج

أحمد مغاري- وطن- غزة: بين أزقة مخيم المغازي وسط غزة، يعيش المواطن صلاح البلبيسي "24 عاما" المصاب بمرض نادر من نوعه يدعى "داء الفيل"، والذي سبب له انتفاخا ملحوظا في الأقدام ليصبح عاجزا عن الحركة بطريقة طبيعية.

البلبيسي أصابه داء الفيل منذ أكثر من ١٣ عاماً، وحرم من العلاج في الخارج، رغم أن جميع القوانين المحلية والدولية شرعت للمواطن حق العلاج، ولكن الحصار الخانق على قطاع غزة وقف حاجزا بينه وبين علاجه.

وفى سياق ذلك أوضح عز الدين البلبيسي شقيق صلاح، خلال لقائه مع وطن، أن أخاه حصل على تحويلة للعلاج إلى الخارج مرتين ولكنه لم يستطع السفر بسبب الحصار، موضحا أن علاج شقيقه لا يتوفر إلا في الدول الأوروبية.

وبين عز الدين أن شقيقه بسبب إصابته بالمرض حرم من حريته في التنقل والحركة ليبقى طريح الفراش طوال الوقت دون المقدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأشار شقيقه أن صلاح يتعرض وبشكل يومي للانتفاخ الزائد في أطرافه السفلية بشكل كبير جدا، مناشدا الجهات المعنية عبر وطن، لتقديم المساعدة لشقيقه في العلاج بالخارج أملا أن يعود لحياته الطبيعية كسائر أقرانه من الحي.