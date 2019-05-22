تقليص منتجات الـ"الكانتينا" في معتقلات الاحتلال

وطن: قررت إدارة سجون الاحتلال (الشاباص) تقليص نوعية وكمية المنتجات التي تُباع في الـ"الكانتينا" للأسرى في سجون الاحتلال.

تأتي تلك الخطوة للتضييق على الأسرى، على الرغم من أن الـ"كانتينا" في معتقلات الاحتلال، يتم تمويلها من أموال السلطة الفلسطينية التي تمنح 400 شيكل شهرياً لكل أسير.

وبحسب الإعلام العبري فإنه "من المتوقع أن يتم تقليص نحو 50% في كميات وأنواع المنتجات".

لتشمل قائمة المنع أيضاً كميات وأنواع اللحوم المجمدة التي يشتريها الأسرى في سجون مختلفة.

وأوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس لوطن، أن نادي الأسير لم يتم إخطاره في مثل هكذا قررات، وقال إنها تأتي ضمن الحرب الإعلامية على الأسرى وللتأثير على الرأي العام داخل دولة الاحتلال وتحريضهم على الأسرى.

يذكر أن عدد المنتجات التي تُباع في كانتينا المعتقلات، تقدّر بـ70 منتجاً، وجميعها تعتبر من المواد الأساسية، مثل الشامبو ومعجون الأسنان والمعلبات...