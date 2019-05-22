السعودية ستعدم 3 علماء دين بعد رمضان!!

وطن: كشف موقع ميدل إيست آي أن السلطات السعودية تتجه للحكم على ثلاثة علماء دين بارزين بالإعدام وتنفيذه بعد نهاية شهر رمضان.

وحب الموقع فأن هؤلاء الدعاة محتجزون لدى سلطات الرياض بتهم الإرهاب وهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر حكومي سعودي قوله أن السلطات السعودية قد أعدمت في وقت سابق سبعة وثلاثين شخصا معظمهم من النشطاء الشيعة ولما اكتشفت أن رد الفعل الدولي ضئيل خاصة على مستوى الحكومات ورؤساء الدول قررت السلطات المضي قدما في خطتها لإعدام شخصيات بارزة.

فرانس 24