الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: مؤتمر المنامة يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

وطن: قالت "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع" إن "المؤتمر المزمع أقامته الشهر القادم في البحرين يهدف لإضافة شرعية لاحتلال فلسطين".

وقالت الجمعية عبر صفحتها في "تويتر" إن مؤتمر البحرين الذي سوف يعقد في المنامة 25 و26 يونيو، هو أول الخطوات لفرض ما يسمى بـ"صفقة القرن" وتصفية القضية الفلسطينية.

كما نشرت الجمعية البحرينية، المواقف الفلسطينية الرسمية والفصائلية تجاه ما يتم الإعداد له في ورشة البحرين.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية علّق على دعوات المؤتمر قائلاً إن "أي خطة سلام أمريكية تتجاهل طموحات الشعب الفلسطيني لقيام دولة مستقلة سوف تفشل" وأكد اشتية على على أن حكومته لم تسشتر بشأن ورشة المنامة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.

كما قالت حركة حماس عن مؤتمر المنامة: "شعبنا الفلسطيني يرفض أن تحتضن دولة عربية ورشة اقتصادية ضمن إطار الإعلان عن الجزء الأول من صفقةالقرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".