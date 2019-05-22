جيش الاحتلال يستعد لموجة تصعيد جديدة في غزة

وطن: أكد موقع إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن فرص التصعيد العسكري والمواجهة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، باتت كبيرة، وأن جيش الاحتلال يستعد للتعامل مع تدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة مجدداً.

وقال المحلل العسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إنه "على عكس توقعات المستوى السياسي في إسرائيل، تشير توقعات الجيش إلى أن فرص التصعيد مع قطاع غزة كبيرة جداً".

وعزا المحلل العسكري، احتمالية عودة التصعيد، لعدم تفاهم حماس والاحتلال على قضية الجنود الأسرى في قطاع غزة، فضلاً عن استمرار العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة الفلسطينية، بسبب توقف ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف، أن "قضية الجنود الأسرى بمثابة لغم في طريق التوصل إلى تفاهمات تهدئة مع حماس بغزة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية، واستمرار فرض السلطة المزيد من العقوبات، هذه الأمور قد تدفع الذراع العسكري لحماس لمواجهة جديدة مع إسرائيل".

ومطلع الشهر الجاري، انتهت موجة من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، هي الأعنف منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث نجحت جهود أممية ومصرية في منع الانزلاق لحرب شاملة.