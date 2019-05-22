7 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة"

رام الله- وطن: قالت وسائل إعلام عبرية إن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعاملت مع سبعة حرائق منذ ساعات صباح الأربعاء؛ بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

واندلعت عدّة حرائق في أحراش الاحتلال شرقي محافظات القطاع، من بينها حريق كبير اندلع في كيبوتس "بئيري" شرق المحافظة الوسطى، وآخر في "كيسوفيم"، وحرائق شرق خانيونس جنوبي القطاع.

ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.