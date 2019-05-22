الجبهة الشعبية: الاعتقالات بحق قياداتنا وكوادرنا لن تكسر إرادة المقاومة

رام الله- وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مواصلة قوات الاحتلال شن حملة اعتقالات مسعورة بحق أعضائها في عموم الضفة والتي طالت إحداها قيادات وكوادر في رام الله فجر اليوم الأربعاء لن تفت من عضد رفاقها أو أن تكسر إرادة المقاومة فيهم.

وأشارت الجبهة الة أن قوات الاحتلال ومخابراتها دأبت خلال السنوات الأخيرة على اتباع سياسة الاعتقالات الواسعة بحق قيادات وكوادر شعبنا الفاعلة والتي تتقدم دائماً الصفوف وتدفع ضريبة المقاومة، متوهمة أنها بهذه الاعتقالات ستطفئ جذوة المقاومة.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في الضفة إلى تصعيد مقاومتها في عموم الضفة للتصدي لاعتداءات الاحتلال ولمواجهة كل المشاريع والمخططات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

وعاهدت الجبهة جماهير شعبنا بأنها ستواصل مقاومتها وتصديها للاحتلال بكافة الأشكال مهما كانت التضحيات باهظة وكبيرة من اعتقالات واستهداف لقياداتها وكوادرها.