ارزيقات: مئات الضباط والأفراد فصلوا بسبب تجاوز صلاحياتهم بالتعامل مع التجمعات السلمية

رام الله - وطن: قال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن "مئات الضباط والافراد فصلوا بسبب تجاوزات صلاحياتهم بالتعامل مع التجمعات السلمية".

وأضاف ارزيقات، أن جهاز الأمن الوطني استلم 10 مدرعات، رغم الضغوطات التي مارسها الاحتلال، وأضاف "أن تلك المدرعات سيتم استخدامها من أجل ملاحقة الخارجين عن القانون".

جاءت كلمة ارزيقات في جلسة استماع نظمها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الأربعاء، لجهاز الشرطة الفلسطينية حول الحق في التجمع السلمي.