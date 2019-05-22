غرينبلات: الفلسطينيون سيخسرون كثيراً إذا غابوا عن مؤتمر البحرين

وطن: قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين سيخسرون كثيرا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين الشهر المقبل، وأضاف قائلاً: "ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم".

كما ودعا غرينبلات إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبيّن غزينبلات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على استعداد "لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين". مضيفًا أنه "لا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

يذكر أن ورشة المنامة الاقتصادية ستعقد بتاريخ 25 و 26 من شهر يونيو المقبل، وتستضيفها العاصمة البحرينية، المنامة، بالشراكة مع واشنطن وتم مقاطعتها من قبل جهات فلسطينية اعتبرتها مدخلاً اقتصادياً لتمرير "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية.