احتراق 154 شجرة مثمرة في 15 حريقاً بمحافظة جنين

رام الله- وطن: اخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، 15 حريقا مختلفا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، طال عدد منها اشجارا مثمرة وحقول في مناطق متفرقة من محافظة جنين.

وتوزعت الحرائق على بلدات وقرى: قباطية، وأم التوت، والزبابدة، والجديدة، وصير، وبرقين، وفقوعة، وأحياء داخل مدينة جنين.

وأفاد الدفاع المدني بأن أبرز الحرائق وأكبرها اندلعت بين بلدتي الجديدة وصير، حيث عملت طواقم الإطفاء على حماية الاراضي الزراعية والمحاصيل والمئات من اشجار الزيتون .