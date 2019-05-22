بعد 50 يوما.. الأسير عودة الحروب يعلق إضرابه

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير المضرب عن الطعام منذ 50 يوما، عودة الحروب (32 عاما) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، علق إضرابه المفتوح اليوم الأربعاء، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجن يقضي بالإفراج عنه بعد أربعة شهور.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الأسير الحروب القابع في زنازين عزل الرملة سيمدد جوهريا حتى التاسع والعشرين من آب المقبل، ومن ثم سيفرج عنه ولن يتم تجديد الاعتقال الإداري بحقه.

وقالت إن تحقيق مطلب الأسير الحروب جاء بعد معركة طويلة خاضها بأمعائه الخاوية وضغوطات من الحركة الأسيرة على الإدارة، فيما يواصل الأسير حسن العويوي إضرابه عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي ضد اعتقاله الإداري.

يشار إلى أن الأسير الحروب متزوج ولديه 10 أبناء.