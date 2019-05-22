الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين من الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى محمود عاشور (36 عاما) من مدينة الخليل أثناء تواجده في منطقة الفحص جنوب المدينة، كما اعتقلت الشاب أحمد خضر الحروب (29 عاما) من بلدة ديرسامت، جنوب غرب الخليل.

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل، مساء اليوم، ثلاث نقاط عسكرية جديدة.