صالح البرغوثي يولد من جديد

رام الله- وطن: الشهداء في فلسطين يُبعثون ويولدون بعد استشهادهم، ويخلدون من خلال اطفال يولدون فيحملون اسماءهم، الشهيد صالح البرغوثي مثالاً، فقد رزقت عائلة البرغوثي، اليوم الأربعاء، بطفلٍ جديد أطلقت عليه اسم "صالح البرغوثي" تيمناً باسم الشهيد.

ام عاصف البرغوثي قالت عقب ولادة حفيدها: إن مشاعر العائلة امتزجت بين الفرح والحزن في أعقاب رزقها بالطفل صالح، مضيفةً: "رغم فرحتنا بقدوم الطفل صالح إلا أنه لن يعوضنا عن صالح".

وأكدت على أن الجميع يحاول أن يتعالى على الجرح الكبير الذي تعرضت له العائلة في أعقاب استشهاد صالح والأجواء في العائلة مختلطة بين حزن وفرح.

وجاءت تسمية الطفل صالح بعد رؤية شاهدتها شقيقتها ووالدة الطفل في المنام قبل الولادة، معتبرة أن ولادة صالح الطفل سيجعل اسمه يتردد كثيراً الآن رغم مشاعر الحزن والألم على فراقه.

واستشهد صالح البرغوثي (29 عاماً) في كانون أول/ ديسمبر 2018 إثر إصابته بعد تنفيذه لعملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطنين في مدينة رام الله.

شبكة قدس