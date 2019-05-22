عشرات الآلاف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى

رام الله- وطن: أدى عشرات آلاف المصلين، الليلة، صلاتي العشاء "والتراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصاد رمحلية، بأن مئات المصلين شاركوا في وجبات الإفطار الجماعية والفردية في باحات الأقصى، وصلاة المغرب، وانضم إليهم عشرات الآلاف في صلاتي العشاء و"التراويح".

وناشد المعتكفون في المسجد الأقصى المواطنين المشاركة بالاعتكاف داخل الأقصى تحديا للاحتلال الذي يحاول فرض أمر واقع جديد على المسجد، باستخدام القوة لطرد وإخلاء المصلين المعتكفين.