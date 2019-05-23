حالة الطقس: ارتفاع ملموس اليوم على درجات الحرارة

وطن: يطرأ اليوم الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9-11 درجة مئوية ويكون الطقس حاراً جداً في محتلف المناطق سواءً منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة. ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم غدٍ الجمعة فمن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد ليسود الجو الأكثر حراً منذ صيف العام الفائت على الاقل وربما منذ أعوام. ، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11-13 درجة مئوية دفعة واحدة ، وتكون الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية جافة ، ويحذر من خطر انتشار الحرائق نتيجة لذلك.

اما السبت فتنخفض الحرارة بشكل ملموس وتتحول الأجواء الحارة جداً والمزعجة والصعبة الى جو صيفي عادي معتدل نسبياً نهاراً ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتصبح الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون جنوبية غربية الى غربية.