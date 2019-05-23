قوات الاحتلال تعتقل عدد من المواطنين في الضفة وتصادر سلاح

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، خمسة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات: الشاب عبدالله بشير عبيد (19 عامًا) من منزله في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

والشابيْن أسيد شحادة وأنور الصفدي من منزليْهما في قرية عوريف جنوب نابلس.

والأسير المُحرَر محمود نضال سليم (24 عامًا) من منزله في بلدة عزّون شرق قلقيلية

والطالب بجامعة بيرزيت أسيد ابو عادي من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

كما وزعم الاحتلال أنه خلال علميات الاعتقال والتفتيش تم سلاح من كارلو في قرية "بيت أمر" شمال الخليل.

يتبع...