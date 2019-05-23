استطلاع لوطن: في الذكرى 71 للنكبة .. 67% يؤيدون اقامة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين

وطن: رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن أغلبية المصوتين يؤيدون اقامة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين، مع حلول الذكرى الـ 71 للنكبة .

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا: "في الذكرى الـ 71 للنكبة ... هل تؤيد اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967بجانب دولة الاحتلال"؟ إذ رأى 63% من المصوتين على السؤال أنهم يؤيدون اقامة دولة ديمقراطية واحدة، بينما اعرب 37 % من المصوتين عن تأييدهم لاقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 بجانب دولة الاحتلال.

وجاءت الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية التي حلت قبل اسبوعين في ظل انعدام الافق السياسي، واستعداد الادارة الامريكية لطرح صفقة القرن، التي لا تتضمن اقامة دولة فلسطينية، وفق حل الدولتين.