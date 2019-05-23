ضمن حملة "70 عاماً من السكوت" .. ائتلاف "عدالة" ينتج فيلما حول واقع التعليم في مدارس الأونروا في فلسطين

وطن: أنتج الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" فيلما قصيرا يسلط الضوء على واقع التعليم في مدارس الأونروا في فلسطين والمخاطر التي يتعرض لها الطلبة الأطفال خلال مسيرتهم التعليمية .

وياتي الفيلم ضمن حملة "70 عاماً من السكوت"، التي اطلقها الائتلاف اثر قرار الادارة الامريكية لوقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).

وتعمل الحملة على تسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على استمرار عمل الاونروا حتى تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.