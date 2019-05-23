ائتلاف امان: بيان هيئة الاذاعة والتلفزيون غير دقيق ومعلوماتنا موثقة .. والهيئة لوطن: خياراتنا مفتوحة للرد ولن تفلت امان من محاولات تشويه سمعة الهيئة والعاملين فيها

رام الله - وطن: لا تزال السجالات بين الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان وهيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية تتفاعل بشان عدد موظفي العقود الموجودين في تلفزيون فلسطين، والذي قال ائتلاف امان ان عددهم ناهز الالف موظف، بينما ردت الهيئة ان العدد هو 300 موظف، مطالبة ائتلاف امان بالاعتذار.

وفي هذا السياق، اكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن ما ورد في بيان هيئة الاذاعة والتلفزيون الاخير غير دقيق ويتنافى مع النص المكتوب في تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018 الذي يستند إلى تقارير ومعلومات موثقة.

وقال ائتلاف امان في بيان صحفي إلى الرأي العام الفلسطيني، انه بالنظر الى البيان الصادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بخصوص مطالبة ائتلاف أمان بالاعتذار عن نشره معلومات بخصوص موظفي العقود في الهيئة تدّعي بأنها مغلوطة، وبالإشارة إلى ما يبدو أنه حملة إعلامية منظمة تنفذها الهيئة وبعض وسائل الإعلام الرسمية والصحفيين العموميين ضد الائتلاف، وبالتدقيق في المعلومات المُعترض على صحتها؛ فإن الائتلاف يود التنويه إلى أن ما ورد في بيان الهيئة غير دقيق ويتنافى مع النص المكتوب في تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018 الذي يستند إلى تقارير ومعلومات موثقة.

واضاف الائتلاف انه سبق له وأن أعد تقاريرا خاصة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون انطلاقا من أهمية هذه المؤسسة العامة الفلسطينية والتي يتم تشغيلها من خلال أموال دافع الضرائب الفلسطيني.

واكد الائتلاف ان التقارير اظهرت عددا من مكامن الخلل والتجاوزات القانونية في حينه والتي سنسعى في الفترة القادمة إلى فحصها وتحديثها آملين تعاون الهيئة معنا، مشيرا إلى أن ائتلاف أمان ليست جهة مختصة بتقييم آداء المؤسسات العامة من الناحية الفنية كونه أمرا متروكا للجهات ذات الاختصاص بذلك، وإنما يسعى الائتلاف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال والشأن العام.

واكد ائتلاف أمان انه يتعامل بمهنية ومسؤولية عالية بعيدة عن الشخصنة، الامر الذي يفترض على المؤسسات العامة أن تكون منفتحة نحو المساءلة المجتمعية وقيم الديمقراطية وأن لا تستعلي على النقد والتقويم، وأن لا تستغل الآلة الإعلامية الرسمية للهجوم على المؤسسات والمواطنين أصحاب الرأي الآخر.

واكد الائتلاف انه لا يرى ضيرا في الاعتذار عندما يخطئ، وقد حدث هذا قبل فترة قصيرة عندما اعترف بشجاعة عن خطئه في إيراد أحد الأرقام وأوضح للمواطنين في حينه جميع الملابسات التي أدت إلى حصول الخطأ.

وتعقيبا على بيان ائتلاف امان قال مدير عام تلفزيون فلسطين خالد سكر لوطن للانباء ان "على ائتلاف امان ان يثبت كيف ان بيان ومعلومات الهيئة غير دقيقة، نحن لدينا مرجعية ديوان الرقابة والمؤسسات الرسمية، وديوان الموظفين ووزارة المالية، فهل هذه المؤسسات غير دقيقة وليست نزيهة، ومؤسسة "الان جي اوز" هذه (في اشارة الى امان) ذات التمويل الملتبس والمشكوك في امره والمريب هي صاحبة المعلومات الصحيحة!؟".

واضاف سكر " من الذي نصبها ان تكون رقيبة، وقد سبق وان كان قالت عن وزارة المواصلات ان لديها 5 الاف مركبة، فهل يخجلون من الاعتذار للهيئة"، مضيفاً " من يعتمد التقدير في تقاريره بحق المؤسسات الاخرى يفترض ان يعتمد النزاهة والدقة والمهنية".

واوضح سكر " ان خيارات الهيئة مفتوحة بالتعامل مع امان، قد نذهب للقضاء او ما من شانه ان يعيد للمؤسسة التي مستها امان، نحن لدينا كل الخيارات مفتوحة، تحت سقف القانون، لكن لن تفلت امان من محاولات تشويهها وتلطيخ سمعة الهيئة والعاملين في الهيئة ، هم يتداولون 1055 والحقيقة هي 317 ".

ونفى سكر ان تكون امان اجرت اي دراسة في الهيئة، قائلا " هم اعتمدوا على التخمين ولم يراجعوا الهيئة، ووفق القانون ليس من حقهم مراجعة الهيئة "، مضيفاً " ان "امان هدفت من تقريرها الى الاساءة وتقزيم المنجز الوطني الفلسطيني".

وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية قد اصدرت بيانا في 21 ايار/مايو اعربت من خلاله عن استغرابها واستهجانها من المعلومات المغلوطة والمخالفة للحقيقة والواقع، التي وردت في تقرير ائتلاف النزاهة والشفافية "امان" السنوي لعام 2018 حول تعيين الهيئة 1055 موظفا بعقود مباشرة حتى نهاية عام 2017.

وقالت الهيئة انه بعد اطلاعها ودراستها لتقرير مؤسسة "أمان"، فأن الرقم الحقيقي حسب كشوفات وزارة المالية الرسمية هو 317 موظفا فقط، مجموع ما تم تعينه خلال العشر سنوات الماضية، وهو الرقم النهائي الموجود حاليا، رغم التوسع الذي حصل مؤخرا على صعيد افتتاح مكاتب جديدة للهيئة في العواصم العربية، وانتشار مراسليها في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتوسع عملها في كافة المجالات الإعلامية.

ودعت الهيئة مؤسسة "أمان" الى توضيح وتصحيح معطياتها حول مسألة التعيينات بعقود في الهيئة والاعتذار الفوري والعلني عن هذا الخطأ والتشويه، مؤكدة حقها المشروع باللجوء الى القضاء وأية إجراءات قانونية أخرى تراها مناسبة.