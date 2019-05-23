أصم ومصاب بأمراض عديدة.. يناشد عبر وطن بثمن الطعام لأطفاله

غزة- وطن-محمد شراب:

تعيش عائلة المواطن الأصم رجائي شاهين والذي يسكن حي الأمريكية غرب منطقة بيت لاهيا في كرفان صغير، عانوا الأمرين حتى حصلوا عليه، العائلة المكونة من الزوجين وثلاثة أطفال "راما ورامز ومحمد"،تعيش فقرا مدقعا، وتحلم بالعيش حياة كريمة.

كاميرا وطن تجولت داخل الكرفان الذي تسكن به عائلة رجائي، واطلعت على معاناتهم اليومية عن قرب.

على بعد أمتار من مكان سكن العائلة تم قصف منزل في الاستهداف الإسرائيلي الاخير على غزة، فتعرض الكرفان لبعض الأضرار، لتتفاقم معاناة العائلة، وحدثتنا أمل عن زوجها، فقالت عبر وطن: " زوجي لا يتحدث ولا يسمع ولا يقوى على العمل بسبب الأمراض والعمليات التي أجريت له، إذ تعرض لحادث دعس سيارة بعمر العامين وتم استئصال الطحال بالإضافة لوجود تضخم في الكبد ومشاكل عدة في الأمعاء حيث لا يقوى على بذل أي مجهود يذكر بسبب حالته الصحية “.

وأضافت: " نحمد الله على كل حال ولكن ما باليد حيلة، عدى عن هذا الكرفان لا نملك أي شيء، حتى في نهار رمضان مطبخنا خاوي والغاز لم يشتعل لعمل أي نوع من أنواع الطعام. "

وتحاول أمل أن تخلق من الساحة المحاطة بالكرفان مكانا لزراعة بعض البندورة والفول لتوفير بعض الطعام من خير الطبيعة، كما وتحلم أن يتوفر لها بعض الدواجن لتقوم بتربيتها حتى تستفيد منها في البيع والطعام.

وعند سؤال رجائي شاهين عن مطلبه في هذه الحياة، قال بلغة الإشارة: أنا لا أطلب شيئا سوى تحقيق مطالب أبنائي الصغار التي لا تتعدى بعض الملابس والطعام والالعاب، وتمنى لو أنه يتم توفير مبلغ مالي لمساعدته في عمل دكان صغير يستطيع من خلاله توفير احتياجات اطفاله.

لتقديم المساعدة الاتصال على الرقم: 0595629782