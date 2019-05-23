احتراق منزل في البيرة.. الدفاع المدني لـوطن: وصلتنا بلاغات هائلة اليوم بوقوع حرائق (فيديو)

وطن- ريم ابو لبن: أكد جعفر شبيطة، مسؤول العلاقات العامة في الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة لوطن أن حريقا قد نشب ظهراً بالقرب من مدرسة خليل الرحمن بمدينة البيرة، مما تسبب بحرق أشجار النخيل المحيطة بمنزل المواطن محمد بدر.

وأضاف أن الدفاع المدني سارع بعد اشتعال النيران إلى اخمادها بشكل فوري بعد أن قامت مجموعة من الاطفال واثناء عودتهم من المدرسة بإلقاء مادة مشتعلة على المنطقة، فيما لم ينجم عن هذا العمل أي ضرر او اصابات.

وتابع: ما حدث هو عبث من قبل الأطفال، لاسيما وأن ارتفاع درجة الحرارة قد ساهم أيضا في اشتعال الأشجار.

وأشار شبيطة إلى أن الدفاع المدني قد تعامل مع 250 حريقا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال إنه منذ ساعات الفجر الأولى وحتى اللحظة وصلتنا بلاغات هائلة بنشوب حريق، وقد تم التعامل مع اكثر من 15 حريقا في محافظة رام الله والمراكز التابعة لها، حيث يتم التعامل مع الحرائق وفقا للأولوية ودرجة الخطورة بما يمس الأفراد والممتلكات".

وقالت صاحبة المنزل المتضرر نور عبد الرحيم : " عدت إلى المنزل، فوجدت حريقة .."

وأوضح "لقد تضرر منزلي بشكل كبير، وقد كسر الزجاج الخارجي المطل على المنطقة لاسيما وأننا نقطن في طابق ثان في مبنى سكني، كما أن الأريكة امتلأت بالسواد وقد احرقت، وتلطخت الحيطان بالسواد نتيجة تصاعد الدخان".

وفي ظل الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، ناشد الدفاع المدني المواطنين بعد إضرام النيران في الاعشاب والأشجار بشكل عشوائي مما يتسبب باندلاع الحرائق الواسعة.

ودعا المواطنين لتجنب هذا السلوك الخاطئ والاتصال على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق.