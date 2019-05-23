مستشفى المطلع يحتفل للسنة الثالثة على التوالي بتخرج طلبة مدرسة الإصرار(1)

القدس – وطن للانباء : احتفل مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع" للعام الثالث على التوالي بتخريج وتكريم الفوج الثالث من طلبة مدرسة الإصرار(1) في مدينة القدس، وذلك بحضور محافظ القدس السيد عدنان غيث ومدير مديرية التربية والتعليم في القدس سمير جبريل وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية، حيث نظم المستشفى إفطاراً رمضانياً وحفل تخريج لطلبة المدرسة بوجود طلبة مرضى السرطان والكلى مع أهاليهم والطاقم الطبي في المستشفى.

انطلقت مراسيم حفل التخريج بعد انتهاء موعد الإفطار بكلمة ترحيبية للمدير التنفيذي العام لمستشفى المطلع وليد نمور أكد فيها على أهمية هذا اليوم بتخريج جيلاً جديداً يتحدى المرض في سبيل إكمال مسيرته التعليمية، وسعي مستشفى المطلع دوماً لدعم المرضى لتحقيق أحلامهم والوصول الى طموحاتهم لإيمان أُسرة المستشفى بأهمية ودور التعليم في بناء المجتمعات.

وتخلل الحفل فقرات ترفيهية منوعة للتخفيف عن المرضى ومساندتهم الى أن تم إختتام الحفل بتوزيع الشهادات من قبل السيد سمير جبريل لكافة المرضى الخريجين والذي بلغ عددهم لهذا العام 34 طالباً وطالبة من أصل 45 طالباً.

وفي كلمة ألقاها محافظ القدس عدنان غيث توجه بالشكر والتقدير لإدارة مستشفى المطلع والهيئة التدريسية في مدرسة الإصرار ومديرية التربية والتعليم على مثابرتهم وتعاونهم واستمراهم في تدريس الطلبة مرضى السرطان والكلى و أكد على تميز نوعية الثبات ومهنيتهم في العمل فذلك بحد ذاته هو صمود الشعب الفلسطيني في العاصمة المقدسية.

من ناحيته أشاد مدير مديرية التربية والتعليم في القدس سمير جبريل في الجهد السنوي المبذول في سبيل إسعاد المرضى وأهاليهم بإقامة حفل تكريم مميز، وأكد على أن التعليم هو حق لكل مريض حتى ولو كان على أَسرة العلاج مشيراً إلى تميّز مدرسة الإصرار(1) بطلابها وكادرها التدريسي وإدارة المستشفى.