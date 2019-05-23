شلل كامل يصيب وزارة خارجية الاحتلال

وطن: قالت مصادر عبرية إن تعطيلا شبه كامل أصاب النشاط الدبلوماسي لدولة الاحتلال بسبب أزمة مالية شديدة، نتجت عن عجز في ميزانية الوزارة وصل إلى 400 مليون شيكل.

وقالت المصادر إن نشاط الوزارة متوقف بالكامل، إذ يجري إلغاء الكثير من الأنشطة بسبب عدم توفر الميزانية الكافية، كما لا يشارك الوزراء والقناصل والدبلوماسيون الإسرائيليون في مؤتمرات بسبب عدم توفر الميزانية.

وتسود تخوفات في "إسرائيل" من أن هذا الأمر قد يفقدها الكثير من الدول الداعمة لها؛ إذ أدى ذلك أيضًا إلى إلغاء المشاركة في فعاليات تنظمها سفارات وقنصليات لدول أخرى في الخارج.