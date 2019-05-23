وزير الحكم المحلي يطلق مشاريع بقيمة (4,3) مليون دولار لصالح المجالس القروية

رام الله- وطن: أطلق وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مجموعة من المشاريع لصالح المجالس القروية بقيمة 4,3 مليون دولار، ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP) الممول من البنك الدولي ومجموعة من المانحين.

وقال الصالح في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، "إن إطلاق هذه الرزمة من المشاريع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم، ما ينسجم مع توجهات القيادة والحكومة الفلسطينية".

وأضاف الصالح ان عدد المجالس القروية المستفيدة لهذا العام (173) مجلسا، انطبقت عليها المعايير التي تؤهلها في هذا البرنامج، وشملت المشاريع التي جرى إطلاقها مشاريع بنية تحتية في مجالات الطرق، والمياه، والتعليم، والطاقة، والصرف الصحي وغيرها، حسب أولويات حددتها هذه المجالس.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة عدد المجالس المؤهلة للاستفادة من البرنامج خلال العام المقبل، تعزيزا لدور المجالس وتمكينها من القيام بواجباتها على النحو الأمثل.