‪‎‪الاحتلال يفرج عن الاسير المقدسي نادر ناصر بعد 45 شهرًا

القدس- وطن: افرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد عصر الخميس، عن الأسير المقدسي نادر مروان محمد ناصر (26 عاما) من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة 45 شهرا.

وأبعدت شرطة الاحتلال والده مروان إلى بلدة العيزرية، وفرضت عليه الاقامة الجبرية لمدة خمسة ايام، بعد اخلاء سبيله.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منزل عائلة الأسير نادر، و اعتدت بالضرب على عائلته و اعتقلت والده وشقيقيه، بحجة قيام العائلة بالتحضير لحفل استقبال الأسير.

وكان نادر اعتقل بتاريخ 26/10/2015 وأدين بعدة تهم وتنقل في كافة السجون وتحرر من سجن النقب الصحراوي.