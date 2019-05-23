دراسة: التشريعات الفلسطينية السائدة لا تتضمن معايير العدالة الاجتماعية ولا تشكل حماية للمرأة

رام الله- وطن: بينت دراسة نشرها مركز بيسان للبحوث والإنماء، الخميس، أن التشريعات الفلسطينية السائدة، وخاصة قانون العقوبات لا تتضمن معايير العدالة الاجتماعية ولا تشكل حماية للمرأة؛ كما أنها لا تتفق مع المعايير الدولية المؤسسة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وعرضت الدراسة التي أعدتها المحامية الباحثة فاطمة دعنا، خلال جلسة نقاش نظمها مركز بيسان، بدعم من الصندوق العالمي للنساء، وبحضور ممثلين عن المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى ممثلين رسميين عن مؤسسات دولية ومجلس القضاء النظامي والشرعي، والنيابة العامة، ووزارات ومؤسسات حكومية ذات علاقة بالموضوع.

كما أشارت الدراسة الى الفراغ التشريعي الذي يشكل خللا في مجال سنّ التشريعات المناصرة للمرأة.

وأوصت بضرورة وضع حلول للفراغ التشريعي والنص على التحرش الجنسي في الحيز العام والخاص، تحديدا في أماكن العمل، وتعديل كل ما يتعلق بالأعذار المخففة من العقاب على الجرائم بحقّ النساء، وإسقاط الحق الشخصي، إضافة الى تعديلات على النصوص التشريعية المتعلقة بالزواج، وتكراره وتزويج القاصرات وضرورة إقرار الزواج المدني، وحصر الطلاق بالمحكمة.

ودعت لضرورة معالجة النصوص التي تتعلق بجرائم الزّنا والاغتصاب وتوفير خيار الإجهاض الآمن للنساء، بما يضمن حقوقهن، عدا عن تعديلات تضمن حق المرأة في التعليم والعمل والأحوال الشخصية وتوصيات أخرى خرجت بها الدراسة.

وشددت الدراسة على أهمية وجود حلول تكتيكية مرحلية، تقوم بطرح تعديل على قوانين العقوبات السارية، بما يتواءم مع معايير العدالة الاجتماعية والاتفاقيات الدولية التي أوصت لجانها الدولية بذلك، على نحو يضمن التوجه الاستراتيجي الذي يقضي بضرورة العمل على تعديل وإقرار تشريعات جزائية فلسطينية تضمن حماية النساء، علاوة على تطوير خطط تشريعية مستجيبة لحقوق النساء وخطط المناصرة لها.

وعالجت الدراسة بعض جوانب القصور والضعف في المنظومة التشريعية، حيث يشترط القانون الفلسطيني تكرار التحرش الجنسي في مكان العمل لإقرار واقعة التحرش.

وفي مداخلة له، أكد مثنى الزبيدي، وكيل النيابة في مكتب النائب العام، وجود قصور في تعريف القانون الفلسطيني للاغتصاب، حيث لا يستطيع القانون إسناد الاغتصاب لمواقعة طفل، بينما يقتصر تعريفه على مواقعة الرجل للأنثى.

وفي مداخلة من الأسيرة المحررة خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي السابق، أشارت فيها الى أهمية تضمين وجود الاحتلال كأحد أهم معيقات تحرر المرأة الفلسطينية، مضيفة أن موضوع حقوق المرأة جزء من صراع اجتماعي كبير، ويجب علينا العمل بنفس ثوري في النضال الاجتماعي، إذ لم تفِ فلسطين بالتزاماتها اتجاه اتفاقية سيداو، وعلى رأسها نشر الاتفاقية.

فيما ذكرت ممثلة القضاء الشرعي إسراء الهباش، أنه حسب دراسة أنجزها القضاء الشرعي، لا يوجد تعارض بين سيداو وأحكام الدين الإسلامي.

كما أعلنت بدورها عن خطة في القضاء الشرعي لتنفيذ اتفاقية سيداو.

بينما أشار فريد مرة، عضو مجلس إدارة في مركز بيسان، أن وثيقة الاستقلال تتحدث عن دولة علمانية، وهي المرجع الأساسي الذي يجب اعتماده في محاكمة القوانين والتشريعات المختلفة، وبالتالي يفترض دراسة القوانين لتبيان نواحي الظلم فيها، ما يتطلب تعديلها وفق معيار العدالة الاجتماعية والالتزامات الدولية للسلطة الفلسطينية.

وأشار المحامي علاء بدارنة من مركز حريات، الى ضرورة تحميل السلطة مسؤولياتها في إحقاق العدالة للنساء، موضحا أن سكوت الدولة عن التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة لا يعفيها من المسؤولية اتجاه تعديل القوانين والتشريعات التي تنتهك حقوق المرأة.

وأجمع الحضور على الطرح المتمثل بنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية "الوقائع" كخطوة أولى نحو تعديل ومواءمة القوانين الفلسطينية للالتزامات المذكورة بالاتفاقية.