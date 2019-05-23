الكويت تنصف القضية الفلسطينية من جديد في مجلس الأمن

وطن: أكدت دولة الكويت، أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل الاستمرار في توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشددة على أن الاستيطان لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأدان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ليس لها أي شرعية قانونية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحاته خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس.

وطالب العتيبي بوضع حد لاعتداءات الاحتلال، بما في ذلك عمليات الاقتحام المتكررة لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية والتي تشكل جميعها انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرار 2334.

وجدد دعوته للمتابعة الجادة لنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة من أجل ضمان تحقيق المساءلة بحق المجرمين.

ودعا "إسرائيل" باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بحماية المدنيين وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في 1949 ورفع حصارها الجائر على قطاع غزة.