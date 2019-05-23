الخليل: إيقاف مطعمين عن العمل

وطن: أوقفت الضابطة الجمركية ومديرية الصحة في الخليل، اليوم الخميس، مطعمين عن العمل، لافتقارهما لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.

وأوضح بيان للضابطة الجمركية أنه ومن خلال جولات ميدانية مشتركة للضابطة الجمركة ومديرية صحة الخليل على المحلات والمطاعم والملاحم داخل المدينة لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والصحي للمواطنين وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية، تم من خلالها إيقاف مطعمين عن العمل يفتقران لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ أصحاب المطعمين بضرورة تصويب أوضاعهما، والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأضاف البيان، أن هذه الجولات مستمرة حتى التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في كافة المطاعم وأماكن تحضير وإعداد الأطعمة، حفاظاً على صحة المواطنين والصحة العامة.