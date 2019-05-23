الاحتلال يعتدي على عائلة الأسير المقدسي نادر ناصر ويعتقل والده

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي نادر مروان محمد ناصر (26 عاما) من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد قضائه 45 شهرا في سجون الاحتلال.

وكان الاحتلال قد اعتقل نادر بتاريخ 26-10-2015 وقد تنقل في كافة سجون الاحتلال وتحرر اليوم من سجن النقب الصحراوي.

واستبقت قوات الاحتلال عملية الافراج عن نادر باقتحام منزل عائلته صباح اليوم والاعتداء بالضرب على الأهل واعتقال عددا منهم، من بينهم والده بحجة استعدادات العائلة لتنظيم حفل استقبالٍ لنجلها الأسير.