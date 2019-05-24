لجنة المتابعة تعلن غداً يوم غضب بالداخل احتجاجا على تفشي الجريمة

وطن: أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة مساء اليوم، الخميس، يوم السّبت المقبل الموافق 25.5 يوم غضبٍ احتجاجًا على تقاعس شرطة الاحتلال في تعاملها مع قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربيّ في الداخل، وذلك في أعقاب اجتماعها أوّل أمس، الثلاثاء، وسكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، في بلديّة باقة الغربيّة، والذي أقرّت فيه سلسلة من النشاطات، من أجل خلق حالة ضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

وأوضح بيان لجنة المتابعة إقامة وقفات احتجاجيّة منظّمة من قبل اللجان الشّعبيّة المحلّيّة أمام بعض مراكز شّرطة الاحتلال والمفارق المركزيّة مع الأخذ بعين الاعتبار شمول هذه الوقفات وتغطية المناطق من النّقب حتّى الجليل، بشكل متزامن في ساعات العصر تحديدًا، وفق البرنامج الذي نشرته مع البيان.

برنامج الوقفات:

رهط والنقب: دوّار المركز الجماهيري السّاعة 17:00

الطيبة: أمام شرطة الطيبة-كيدما السّاعة 17:00

باقة الغربية: مفرق بركئي شارع 65 السّاعة 17:30

أم الفحم: مفرق أم الفحم السّاعة 17:00

كفركنا: أمام مركز الشرطة السّاعة 17:00

الناصرة: المكان يعلن عنه لاحقًا السّاعة 17:00

طمرة: مفرق بير الطيرة السّاعة 17:00

غربيّ سخنين: مفرق الجميجمة السّاعة 17:00

نحف: مفرق نحف السّاعة 17:30

مجد الكروم: مفرق ذيل المسيل شارع 85 السّاعة 17:30

جديدة المكر: مفرق العياضيّة السّاعة 17:00