كتبت: أسماء سلامة

من بين كل ما تردد في وسائل الإعلام حول برنامج عمل الحكومة الجديدة ، استوقفني تعبير أجده مثيراً فعلاً للاهتمام .

" الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج " . أي أن نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي . نستهلك ما ننتج ، وأن يكون الانتاج كافياً لحاجاتنا . فهل نستطيع كدولة فلسطينية في الوضع الراهن وضمن كل المدخلات والمتغيرات والمستجدات على الساحة أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي ، هل هناك خطة كفيلة بإنجاح ذلك فعلاً؟

يحضرني بعض مما كتبه جبران خليل جبران في كتابه حديقة النبي : "ويل لأمة تلبس مما لا تنسج وتأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر ، ويل لأمة تكره الشهوة في أحلامها وتعنو بها في يقظتها ، ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة. " فالويل لنا كل الويل.

إن طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني شديد الخصوصية ، ليس له مثيل في كافة أنحاء العالم كوننا الشعب الوحيد الذي مازال يقبع تحت الاحتلال . وتوزيع الأراضي الفلسطينية جغرافيا هي حالة خاصة أيضاً ، كما أن افتقادنا للمواد الخام هو عقبة جدية أيضا ، تعرقل من حركة التصنيع ،عدم السيطرة على الحدود وافتقاد السيادة الحقيقية ، فأي خطة يمكن أن تكون ناجحة وفعالة !!

التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج ليس مشكلة اقتصادية فحسب ، بل أن البيئة المناسبة لإنجاح مثل هذا التحول الجذري بحاجة لتكامل العديد من الجوانب على أصعدة مختلفة ، بداية من الصعيد السياسي وحتى الاجتماعي والاقتصادي ، ولن يكون بمعزل عن الظروف المحيطة بنا ، إقليمياً ودولياً.

من هم المستهدفون بهذه الخطة ، ومن هم المعوّل عليهم لإنجاحها ؟. فكما كان واضحاً من إعلان معالم خطة الحكومة الجديدة ، فإن التركيز سيكون على دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للشباب والمرأة ولرجال الأعمال أيضاً ، ولربما كان استحداث وزاره ( التمكين والريادة ) لهذه الغاية ، مع أن الأمر لم يكن بحاجة ماسة لاستحداث وزارة جديدة كلياً تعنى بدعم المشاريع الريادية الجديدة للشباب والمرأة وتمويلها ، فيوجد وزارتين قائمتين فعلاً : إحداها للشباب ، وأخرى للمرأة ، كان بالإمكان إضافة دائرة في كل منهما للعناية بأمور دعم المشاريع الريادية وتمويلها . ولمَ تقتصر الريادة على فئتي الشباب والمرأة ، لماذا لا يكون هناك دائرة للتمكين والريادة في كل وزارة ، كالعلاقات العامة والمالية وشؤون الموظفين والأرشيف ؟ فمن الانصاف اعطاء الجميع الفرصة لتشجيع أفكارهم ومشاريعهم الريادية في كافة مواقع العمل وفي مختلف التخصصات.

وإن كان الهدف هو توفير فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة ، فإن فكرة أي مشروع ريادي يتم تبنيه وتمويله ، سيوفر أكثر من فرصة عمل وسيساهم في زيادة الانتاج . هذا الانتاج الذي نأمل أن يتم تبنيه أيضاً ، برفع معايير جودته ، وضمان تسويقه محلياً وتصديره أيضاً في مراحل متقدمة ، هل سنجد الأولوية لما ننتج وليس للمنتج الإسرائيلي ؟ هل سننعش اقتصادنا ونضرب اقتصادهم في مقتل ؟

إذا نظرنا حولنا لا نجد من جيراننا من لديه تجربة مشابهة وناجحة ، ولعل أقرب مثال لنا ويعتبر غاية في النجاح هو التركي ، حيث استطاعت تركيا أن تتحول فعلاً واقعاً من دولة محتاجة إلى دولة منتجة وتكتسح صادراتها العالم ، ومن دولة تقترض إلى دولة تُقرض البنك الدولي ، من دولة ذات مديونية عالية إلى دولة ذات فائض في الناتج القومي ، دولة لها وزنها الاقتصادي عالمياً . ولكنها دولة ذات سيادة وجيش في مقدمة جيوش العالم ، دولة بكل المقومات والمعايير . نجحت في الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج . فأين نحن من كل ذلك.

نحن شعب عاش الاحتياج لعقود ، الاحتياج للأشقاء وللمحتل ، عشنا في تبعية سياسية واقتصادية ومازلنا ، انتظرنا المساعدات على اختلاف مصادرها : عربياً ودولياً ، انتظرنا القروض والمنح ، حتى إيصالها لنا انتظرناه من محتلّنا ، فهل هناك ما يدعو للتفاؤل بوجود بصيص أمل في أن لا ننتظر بعد الآن ؟؟