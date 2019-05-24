وطن الأخبار مقالات

من الاحتياج إلى الإنتاج

24.05.2019 08:12 AM
من الاحتياج إلى الإنتاج

كتبت: أسماء سلامة

من بين كل ما تردد في وسائل الإعلام حول برنامج عمل الحكومة الجديدة ، استوقفني تعبير أجده مثيراً فعلاً للاهتمام .
" الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج " . أي أن نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي . نستهلك ما ننتج ، وأن يكون الانتاج كافياً لحاجاتنا .  فهل نستطيع كدولة فلسطينية في الوضع الراهن وضمن كل المدخلات والمتغيرات والمستجدات على الساحة أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي ، هل هناك خطة كفيلة بإنجاح ذلك فعلاً؟

يحضرني بعض  مما كتبه جبران خليل جبران في كتابه حديقة النبي : "ويل لأمة تلبس مما لا تنسج وتأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر ، ويل لأمة تكره الشهوة في أحلامها وتعنو بها في يقظتها ، ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة. " فالويل لنا كل الويل.

إن طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني شديد الخصوصية ، ليس له مثيل في كافة أنحاء العالم كوننا الشعب الوحيد الذي مازال يقبع تحت الاحتلال . وتوزيع الأراضي الفلسطينية  جغرافيا هي حالة خاصة أيضاً ، كما أن افتقادنا للمواد الخام هو عقبة جدية أيضا ، تعرقل من حركة التصنيع ،عدم السيطرة على الحدود وافتقاد السيادة الحقيقية ، فأي خطة يمكن أن تكون ناجحة وفعالة !!     

التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج ليس مشكلة اقتصادية فحسب ، بل أن البيئة المناسبة لإنجاح مثل هذا التحول الجذري بحاجة لتكامل العديد من الجوانب على أصعدة مختلفة ، بداية من الصعيد السياسي وحتى الاجتماعي والاقتصادي ، ولن يكون بمعزل عن الظروف المحيطة بنا ، إقليمياً ودولياً.

من هم المستهدفون بهذه الخطة ، ومن هم المعوّل عليهم لإنجاحها ؟.  فكما كان واضحاً من إعلان معالم خطة  الحكومة الجديدة ، فإن التركيز سيكون على دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للشباب والمرأة ولرجال الأعمال أيضاً ، ولربما كان استحداث  وزاره  ( التمكين والريادة ) لهذه الغاية ، مع أن الأمر لم يكن بحاجة ماسة لاستحداث وزارة جديدة كلياً تعنى بدعم المشاريع الريادية الجديدة للشباب والمرأة وتمويلها ، فيوجد وزارتين قائمتين فعلاً : إحداها للشباب ، وأخرى للمرأة ، كان بالإمكان إضافة دائرة في كل منهما للعناية بأمور دعم المشاريع الريادية وتمويلها . ولمَ تقتصر الريادة على فئتي الشباب والمرأة ، لماذا لا يكون هناك دائرة للتمكين والريادة في كل وزارة ، كالعلاقات العامة والمالية وشؤون الموظفين والأرشيف ؟ فمن الانصاف اعطاء الجميع الفرصة لتشجيع أفكارهم ومشاريعهم الريادية في كافة مواقع العمل وفي مختلف التخصصات.

وإن كان الهدف هو توفير فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة ، فإن فكرة أي مشروع ريادي يتم تبنيه وتمويله ، سيوفر أكثر من فرصة عمل وسيساهم في زيادة الانتاج . هذا الانتاج الذي نأمل أن يتم تبنيه أيضاً ، برفع معايير جودته ، وضمان تسويقه محلياً وتصديره أيضاً في مراحل متقدمة ، هل سنجد الأولوية لما ننتج وليس للمنتج الإسرائيلي ؟ هل سننعش اقتصادنا ونضرب اقتصادهم في مقتل ؟

إذا نظرنا حولنا لا نجد من جيراننا من لديه تجربة مشابهة وناجحة ، ولعل أقرب مثال لنا ويعتبر غاية في النجاح هو التركي ، حيث استطاعت تركيا أن تتحول فعلاً واقعاً من دولة محتاجة إلى دولة منتجة وتكتسح صادراتها العالم ، ومن دولة تقترض إلى دولة تُقرض البنك الدولي ، من دولة ذات مديونية عالية إلى دولة ذات فائض في الناتج القومي ، دولة لها وزنها الاقتصادي عالمياً . ولكنها دولة ذات سيادة وجيش في مقدمة جيوش العالم ، دولة بكل المقومات والمعايير . نجحت في الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج . فأين نحن من كل ذلك.

نحن شعب عاش الاحتياج لعقود ، الاحتياج للأشقاء وللمحتل ، عشنا في تبعية سياسية واقتصادية ومازلنا ، انتظرنا المساعدات على اختلاف مصادرها : عربياً ودولياً ، انتظرنا القروض والمنح ، حتى إيصالها لنا انتظرناه من محتلّنا ، فهل هناك ما يدعو للتفاؤل بوجود بصيص أمل في أن لا ننتظر بعد الآن ؟؟

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير