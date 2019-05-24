خسائر الاحتلال بسبب حرائق أمس.. النيران تأتي على 50 منزلاً

وطن: أتت النيران بدرجات متفاوتة الشدة، يوم أمس الخميس، على غالبية المنازل (40 من بين 50 منزلا) في مستوطنة "مفوه موديعيم"، دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

كما أتت النيران على 6 منازل في مستوطنة "هرئيل"، وأخلي آلاف المستوطنين خلال ساعات الليل في مواقع مختلفة.

وعبرت دول مثل إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لإرسال طائرات لإخماد النيران.

وفي أعقاب جلسة تقييم للوضع، يوم أمس، تبين أن فرق الإطفاء الإسرائيلية تمكنت من وقف الحرائق، وتبين أن انتشار النيران على شارع "44" بطيء جدا، ولا يشكل خطرا على المستوطنين في المنطقة، ولا تزال هناك 3 بؤر مشتعلة على طول الشارع.

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن أضرارا في الممتلكات وقعت في مستوطنة "هرئيل"، حيث أتت النيران على بيوت ومخازن ومركبات وعتاد زراعي، إضافة إلى مئات الدونمات.

وأعلنت صباح اليوم، أنه بدءا من الساعة 08:00 من صباح اليوم، يمكن للمستوطنين العودة إلى مساكنهم في مستوطنات "شيلات وجمزو وكفار دانيال"، بينا لا يزال شارع 443 مغلقا بين مستوطنتي "بين شيمن" و"موديعين".

يشار إلى أن موجة الحر التي ضربت الأراضي الفلسطينية سوف تستمر هذا اليوم، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في بعد المناطق، ويتوقع أن تصل إلى 48 درجة مئوية في عين جدي في البحر الميت.

(عرب 48)