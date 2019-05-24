الاحتلال يعتقل شبانا لدى محاولتهم الوصول إلى المسجد الأقصى



القدس- وطن: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشبان، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، من خلال منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الشبان أثناء محاولتهم دخول القدس بحجة عدم حصولهم على "تصاريح"، مشيرا إلى أن الاحتلال سيّر عشرات الدوريات العسكرية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل القدس المحتلة.

يشار إلى أن الاحتلال يمنع من هم دون (40 عاما) الدخول لمدينة القدس المحتلة.

(وفا)