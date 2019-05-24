مئات المصلين يعتكفون في رحاب "الأقصى"



القدس- وطن: شارك مئات المُصلين، الليلة الماضية، بالاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ايذانا بدخول العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

وأعلن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، فتح أبواب الاعتكاف في المسجد الأقصى ابتداء من الليلة حتى أول أيام عيد الفطر السعيد.

وانتشر المعتكفون عقب صلاة "التراويح" بمصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى عدة مرات خلال الأيام الماضية، وأخرجت المعتكفين بالقوة من داخله، وشنت حملة اعتقالات واستدعاءات للتحقيق على خلفية الاعتكاف داخل الأقصى.

ومن المتوقع ارتفاع عدد المعتكفين في المسجد الاقصى خلال الأيام المقبلة.