افتتاح مبنى متعدد الاستخدامات وحديقة عامة في ظهر العبد بتمويل من الاتحاد الأوروبي

جنين- وطن: قام ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية أمس بافتتاح مبنى متعدد الاستخدامات وحديقة عامة في قرية ظهر العبد في محافظة جنين، حيث تقع القرية في منطقة ج من الضفة الغربية. وقد تم تقديم 300 ألف يورو لتمويل إنشاء البنية التحتية الاجتماعية في القرية.

وتَخَلَلَت مَراسم الافتتاح إفطار رمضاني حضره سكان قرية ظهر العبد ووزير الحكم المحلي ومحافظ جنين ومديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات.

يحتوي البناء متعدد الاستخدامات على مكاتب للمجلس القروي في ظهر العبد، بالإضافة إلى نادي شباب رياضي وقاعة متعددة الاستخدامات للاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والعامة في القرية، والحديقة العامة التي تهدف أيضا إلى خدمة القرى المُجاورة.

وقالت أليساندرا فييزر مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي في هذه المناسبة: "يهدف المشروع الذي قُمنا بافتتاحه أمس إلى إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا الانجاز لا يقتصر على استكمال المبنى المتعدد الاستخدامات والحديقة العامة، وإنما يتعلق بالقدرة على التغلب على العقبات الكبيرة التي تواجه التنمية الفلسطينية في منطقة "ج". ويُعتبر الدعم المشترك للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمنطقة "ج" لأكثر من 300 ألف فلسطيني جزء لا يتجزأ من بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية."

جاء الدعم المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم هذه المشاريع عبر برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير منطقة "ج" في الضفة الغربية. وقد بادرت وزارة الحكم المحلي وعملت على تعزيز التدخلات التنموية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.