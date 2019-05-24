حملة لمنع عرض السلع تحت الشمس وتداول "مسدسات الخرز" في الضفة

رام الله- وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، ان طواقمها وبالتعاون مع شركائها في جهاز الضابطة الجمركية ووزارتي الصحة والزراعة تنفذ حملة مكثفة تستهدف المحلات التجارية والباعة المتجولين(البسطات) ومواقع تخزين المواد الغذائية في المحافظات لمنعها من عرض السلع والمنتجات تحت اشعة الشمس واتخاذ الاجراءات القانونية ذات الصلة لضمان تقديم سلعه نظيفة وآمنه للمستهلك.

وأشارت الوزارة ان عرض السلع والمشروبات لأشعة الشمس يؤدي الى تلفها وفسادها وينتج عنها تفاعلات كيميائية وتغير في خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة مما تتسبب بإمراض خطرة ، خاصة المعلبات والحبوب والبقوليات ومنتجات اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والأجبان والمشروبات بمختلف انواعها بالإضافة الى شوكولاته والسكاكر.

وحذرت الوزارة في بيانها من عرض المنتجات والسلع امام المحلات التجارية وعدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المنصوص عليها في الانظمة والقوانين بشان التعامل مع المواد الغذائيه والمشروبات أثناء نقلها وتخزينها وعرضها، والتقيد بالتعليمات المبينة في بطاقة البيان.

ودعت الوزارة المواطنين تجنب شراء المنتجات والسلع المعروضة تحت اشعة الشمس ومساعدة طواقم الرقابة والتفتيش في محاسبة المخالفين من خلال التقدم بشكوى عبر الرقم 129.

من ناحية أخرى تواصل الطواقم الميدانية في وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها ضبط المسدسات البلاستيكية (الخرز) الممنوعة من التداول والتي تشكل خطر على سلامة الاطفال.

وضبطت مديرية الوزارة في محافظة القدس وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة 36 قطعة مسدسات وفرود خرز ممنوعة من التداول بالإضافة إلى 148 علب خزر في منطقة العيزرية وأبوديس، كما تم تنبيه جميع المحلات التي تمت زيارتها وجوب عدم التعامل معها تحت طائلة المسؤولية.

وأكدت مديرة دائرة حماية المستهلك في محافظة القدس سحر ادكيدك على متابعة هذه الألعاب الممنوعة كونها تشكل خطرا على الصحة العامة خاصة على الأطفال وبناء على العديد من الشكاوى الواردة للمديرية داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه المواد الخطرة والإبلاغ عن مروجيها .