ترامب يلمح لإمكانية إدراج "هواوي" بالصفقة مع بكين

وطن- وكالات: ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأخيرة التي فرضت على شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، بالتقدم بإبرام الاتفاق التجاري مع بكين.

وألمح ترامب إلى احتمال تخفيف أو رفع العقوبات عن "هواوي" المدرجة في قائمة واشنطن السوداء، في حال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، قائلا إنه "من الممكن أن يتم إدراج هواوي بشكل أو بآخر بالصفقة التجارية مع بكين".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن "هواوي خطيرة للغاية بالنظر إلى ما فعلته في الجانب الأمني والعسكري"، على حد زعمه.

وكانت واشنطن قد تأخرت عن إدراج "هواوي" في قائمتها السوداء، خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل المفاوضات التجارية مع بكين، ولكن بعدما وصلت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية إلى طريق مسدود قررت فرض القيود على العملاق الصيني.