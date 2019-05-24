مكتب نتنياهو يزعم طلب السلطة المشاركة في إطفاء الحرائق ويشكر السيسي على المساعدة

رام الله- وطن: شكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من دولة الاحتلال.

وزعم الناطق باسم حكومة الاحتلال أوفر جندلمان، أن السلطة الفلسطينية طلبت الانضمام إلى جهود إخماد الحرائق في دولة الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن نتنياهو خلال تواجده في غرفة قيادة عمليات الإطفاء والإنفاق، التي أقيمت في أحراش تل حديد، بالقرب من مدينة اللد، أن السلطة الفلسطينية أرسلت سيارتي إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق.

وأشار إلى أن طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.

واندلعت أمس حرائق واسعة في مناطق متفرقة من دولة الاحتلال بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب الأراضي الفلسطينية، أدت لاحراق عشرات المنازل التابعة للمستوطنين والقريبة من الأحراش، وتسببت بخسائر مادية فادحة.