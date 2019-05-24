صور | 302 حريق في الضفة خلال الـ24 ساعة الماضية أتت على مئات الدونمات والأشجار

رام الله- وطن: قال الدفاع المدني إن طواقمه والمتطوعين استجابوا لـ302 نداء استغاثة لإطفاء حرائق خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية بواقم ١٣ استجابة في الساعة الواحدة اتسمت جميعها بالمهنية والسرعة وتسببت هذه الحوادث باحتراق اكثر من ٨٥٠ شجرة مثمرة وحرجية ومئات الدونمات في المناطق الجبلية التي تحوي اعشاب ومحاصيل زراعية.

واصدرت العمليات المركزية في الدفاع المدني تقريرها اليومي باحصائية تضمنت نسب الحرائق وأسباب اندلاعها وعوامل انتشارها واتساعها وكانت على النحو التالي : ٨٥ ٪ حرائق وأشجار و ١٥٪ تنوعت بين حرائق مركبات واعمدة ومخلفات وملحقات منزلية مسقفة.

فيما سجل الإهمال وعبث الاطفال ٦٥٪ من أسباب الحرائق والتي كانت درجات الحرارة العالية وجفاف الهواء وسرعته عاملا اساسيا في انتقال الحرائق لمساحات واسعة.

وأضاف تقرير العمليات المركزية ان التحكم والسيطرة وتوفير كافة الاحتياجات الممكنة لعمل الطواقم ساهم في السيطرة على كافة الحوادث ان تسجل اية إصابات سوى لدى رجال الأطفاء الذين اصيبوا بالاجهاد نتيجة العمل في الحرارة العالية وظروف الصيام.