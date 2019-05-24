إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية- وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

وأضاف شتيوي أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين، واستخدمت أسطحها لاستهداف المواطنين.