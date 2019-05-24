التعاون بين مخابرات الاحتلال و"المعارضة السورية" تسبب باغتيال القنطار

وطن: روى ضابط سابق بجيش الاحتلال، قصة اغتيال عميد الأسرى اللبنانيين المحررين، سمير القنطار، في سوريا، وكشف الجهة التي وشت بمكان تواجده وقادت لاغتياله بصاروخ موجه من طائرة حربية.

ونقلت القناة العبرية الثانية مساء أمس الخميس، عن اللفتنانت كولونيل احتياط، ماركو مورنو، قوله إن أحد قادة الفصائل المعارضة المسلحة، نقل للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، معلومات أسهمت في الوصول إلى القنطار وتصفيته.

واستهلت القناة تقريرها المطول بعنوان "فضح الحقيقة…العلاقة السورية، القصة الحقيقية"، وكتبت أن ثمة قصة خيالية لا يمكن الكشف عنها إلا الآن، وهي عبارة عن عملية كانت سرية، حتى الآن، تمثلت في تنكر أعضاء وحدة سرية في زي فريق طبي لعلاج الجرحى المسلحين السوريين .

وأشارت القناة إلى أن هناك منفعة حقيقية من علاج الجرحى المسلحين واستمالتهم.

وذكرت القناة العبرية على لسان مورنو، أن طائرتين تابعتين للقوات الجوية أقلعتا ودخلتا المجال الجوي السوري. وقامتا بإطلاق أربعة صواريخ على مبنى من ستة طوابق في جرمانا، كان القنطار متواجدا فيه بجنوب دمشق.

من جانبه، أكد الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم الجمعة، أن الاحتلال لم يعترف بهذه العملية في حينه، رغم التقارير التي أكدت وقوفها خلف الاغتيال، مشددا على أن المعلومات التي كشف عنها اللفتنانت كولونيل ماركو مورنو، سمح بنشرها بواسطة الرقابة العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن مورنو، عمل بالسابق ضابطا في الوحدة 504، بالاستخبارات العسكرية "أمان"، وكان مسؤولا عن التواصل مع قوات المعارضة السورية.

يشار إلى أن سمير القنطار (1962-2015) أقدم سجين لبناني في سجون الاحتلال، أفرج عنه في، 16 يوليو 2008، في صفقة تبادل أسرى بين حزب الله اللبناني.

روسيا اليوم